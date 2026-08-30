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ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ನೋಬಾಲ್​ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು!!

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ನೋಬಾಲ್​ ಎಸೆಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​
ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 3:05 PM IST

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು 2021 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 85 ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರಾಂಶ್ ಜೈನ್ ಸಹ ನೋಬಾಲ್​ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಕೋಚ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಬಹುತುಲೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ 'ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್' ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಟಗಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ದಾಟಬೇಕು? ಈ ದೋಷಗಳು ಸಹಿಸಲಾಗದು," ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋ-ಬಾಲ್ ನಂತರ ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗೆ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ದಂಡ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೌಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರನ ಮೇಲೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ತಂಡದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

TEST CRICKET
ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್
SUNIL GAVASKAR

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