ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ; ಓಮನ್ ನಾಯಕ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಓಮನ್ ನಾಯಕ ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 11:36 AM IST
T20 World Cup 2026: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ, ಓಮನ್ ನಾಯಕ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Another upset loading? 😉#T20WorldCup2026 #AUSvOMA #AUSvsOMA #CricketTwitter pic.twitter.com/cbtdlBgIcZ— Cricbuzz (@cricbuzz) February 20, 2026
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪದೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಭಾರೀ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 67 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಓಮನ್ ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವ ತಂಡವು 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
The final game of the #T20WorldCup group stage is here with a battle at Kandy to close out proceedings 💪— ICC (@ICC) February 20, 2026
Find out how to watch here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/Qx2y37QoNm
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.
ಓಮನ್: ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್, ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಆಶಿಶ್ ಒಡೆದಾರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್, ಜಿತೇನ್ ರಾಮನಂದಿ, ವಿನಾಯಕ ಶುಕ್ಲಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನದೀಮ್ ಖಾನ್, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮಹಮೂದ್, ಶಾ ಫೈಸಲ್, ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
