ನಾನು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲತ್ತೇನೆಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ; ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್​

ಖ್ಯಾತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI) ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 3:47 PM IST

ಖ್ಯಾತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI) ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು WFI ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ WFI ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊಂಡಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು WFI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮಗ ಕೃತವ್ ತಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೃತವ್​ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡೋಪಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು 14 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು WFI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು, ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವಿನೇಶ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, WFI ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. 14-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿಯು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ "ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ, WFI ನನ್ನನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ಐ) ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ​ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿನೇಶ್​ ಫೊಗಟ್​ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ಗೆ 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಷರತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್​ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡದಿಂದಾಗಿ​ ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ​ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

