ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಸಂಜು ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 27, 2026 at 1:29 PM IST
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದುಬೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 'ಹಾಫ್-ಆಲ್ರೌಂಡರ್'ಅವರು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಲ್ಲ. ಅವರು 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
🚨 "SWORD ON ABHISHEK AND SANJU PLACE" 🚨— Sunil Gavaskar (@virender_swag) July 26, 2026
"Abhishek Sharma has all the talent, but he needs to be more consistent. Explosive innings alone won't be enough—if he keeps getting out after one or two good knocks, questions about his place are bound to arise."
"Sanju Samson has… pic.twitter.com/9C3NKaVPHE
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ!: ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಜು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು.
"ಮೊದಲು 100 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
MOST SIXES IN T20I WORLD CUP BY INDIANS 🚨— Sports Club (@sportsxclub) July 26, 2026
- Rohit Sharma (44 Innings) : 50 Sixes
- Virat Kohli (33 Innings) : 35 Sixes
- Sanju Samson (5 Innings) : 25 Sixes*💀
Wtf is that sanju bro😭💛 pic.twitter.com/pBe5pKqyxG
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ20 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸರಾಸರಿ 19.41 ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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