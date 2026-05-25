ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಪಟ್ಟ!

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 5:35 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಅನೇಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಹಲವಾರು ನಾಯಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದವು. ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ತಂತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಯಾವ ತಂಡಗಳು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್: ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ರಿಂಕು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ನಾಯಕತ್ವ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: ಈ ಸೀಸನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. 5 ಬಾರಿಯ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಂತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಂಜು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

