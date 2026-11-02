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"ನನ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಂಬ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ"; ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್

ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಂಬ ಪದವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​
ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2026 at 4:26 PM IST

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ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ಕಿವೀಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. "ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ".

"ನಾವು 20ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆವು, 21ರಂದು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆವು ಮತ್ತು 22ರಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದೆವು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಸರಣಿಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಏನೇ ಆದರೂ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೋಚ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್, "ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ 'ಭಯ' ಎಂಬ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುವುದು. ನಾನು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಿಂತ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದೇ ನಾನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಿವೀಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಣಿ ಸೋಲಿ ಬಳಿಕ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನ.4 ರಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR ON TEAM INDIA
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ
GAUTAM GAMBHIR STATETMENT ON TEAM
ಕೋಚ್​ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​

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