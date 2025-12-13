ETV Bharat / sports

ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಜಿಎಂಆರ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ‌.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ - ಜಿಎಂಆರ್ ಸಹ - ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ‌. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ‌.

"ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಇದು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಸುನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ (ETV Bharat)

"ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ.ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎನ 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ವಲಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 4 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಾದ್ಯಂತ (ಗುರ್‌ಗಾಂವ್, ದೆಹಲಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಲಂಡ ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

