ಶಾಕಿಂಗ್!! ₹14.20 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ!!
ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹14.20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 8:59 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡುವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೇ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಸಹ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಆರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 277 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೈನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನೈ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ
- vs ದೆಹಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್, ದೆಹಲಿ 2010 (ಗೆಲುವು)
- vs ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್, ಚೆನ್ನೈ 2010 (ಸೋಲು)
- vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು 2010 (ಸೋಲು)
- vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ 2019 (ಸೋಲು)
- vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ 2019 (ಸೋಲು)
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
14 ಕೋಟಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ: ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ - ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.
