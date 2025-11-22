ETV Bharat / sports

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಪರ್ತ್‌ನ ಆಪ್ಟಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಂದೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಂಭವಿಸದ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಂದೂ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ (AP)

ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ವೆದರಾಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸೀಸ​ ಕೂಡ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೌಲಿಯನ್ನು ಡಕೌಟ್​ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಹೈಲೈಟ್​: ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 172 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮಾತ್ರ 52 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಓಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡವು 132 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗರೂ ತಂಡದ ಪರ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾತ್ರ 46 ರನ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 40 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ
ಆಶಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ (AP)

ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೌಲಿಂಹ್​ ಮೂಲಕ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪತನಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 12.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಕೌಟ್​ ಸೇರಿದ್ದವು.

ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಾಯಕ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (21 ರನ್), ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (24 ರನ್) ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ (26 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (12 ರನ್) ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ (0) ಅವರನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

