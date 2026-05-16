ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ 2026: ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ!!

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್​ ಸಾಯಿರಾಜ್​ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾತ್ವಿಕ್​-ಚಿರಾಗ್​ ಜೋಡಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 3:22 PM IST

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್​ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗೋ ಸೆ ಫೀ ಮತ್ತು ನೂರ್ ಇಸುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು.

ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಲ್ಲಿ, 19-21, 22-20, 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 8-2ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬದ್ದ ಕಾರಣ, ಭಾರತದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಲೇಷಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತು 2025ರ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿದೆ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 7-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಮಿಸ್​ ಕಮಿನಿಕೇಷನ್​ ಕೊರತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 18-12 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಸಟ್​ ಅನ್ನು 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು.

ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಸಹ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 11-9 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ 20-20ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೊಡೆಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು 22-20 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು: ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್​ನ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್​ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ನಾಳೆ ಫೈನಲ್​: ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 21ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಲಿಯೋ ರೋಲಿ ಕರ್ನಾಂಡೋ-ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.

