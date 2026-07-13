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ಟಿಜಿ20: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ; ವಿಜೇತರು, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ!

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿಜಿ20 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

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ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 9:33 AM IST

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ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ 2026: 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡವು ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿಜಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಭಾನುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನ ಉಪ್ಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್' ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು.

ಖಮ್ಮಮ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 158 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ 17.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜೇತರು ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್‌ಗೆ ​​ಗಣನೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಜೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ - ಅಪ್ ಖಮ್ಮಮ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು.

ಅಂತಿಮ ಬಹುಮಾನ: ವಿಜೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲು ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಅಭಿರತ್ ಟಿಜಿ20 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸೀಸನ್‌ನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ತೋರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ, ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಗೆಲುವಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದರು.

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ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಮೋಜಿ ಸಮೂಹದ ಸಿಎಂಡಿ ಚ.ಕಿರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೃಹತಿ, ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿವಿಜಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಚಾಮಾ ಎಸ್.ಮಿಲಿಂದ್ ಅವರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹುಮಾನಗಳು:

ವಿಜೇತ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್) - 1 ಕೋಟಿ ರೂ.

ರನ್ನರ್ ಅಪ್ (ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್) - 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ - ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್) - 549 ರನ್​ಗಳು

ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ - ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್) - 21 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು

ಫೈನಲ್​​ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ - ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್) - 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TG20 ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ದರ್ಬಾರ್​: ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್!

TAGGED:

TG20 TOURNAMENT
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
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