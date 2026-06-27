TG20: ಖಮ್ಮಮ್, ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದ್ಲಿ ಖಮ್ಮಮ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
Published : June 27, 2026 at 11:36 AM IST
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡ ಹಿಮತೇಜ (56), ಜೈಸ್ವಾಲ್ (64), ಜಿಎಸ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ (43) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 213 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಕರೀಂನಗರ್ ಪರ ಹರೀಶ್ ಠಾಕೂರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
In a deck of 52, there are two that dictate the game! 🂡#AKAvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/XPzEwTlUYP— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರೀಂನಗರ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೊರಾಡಿತಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಪರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ (63) ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ (54) ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಚಂದನ್ ಶಹನಿ 38 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಖಮ್ಮಮ್ ಪರ ಚಾಮಾ ಮಿಲಿಂದ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು
ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡ ಗೌರವ್ ರೆಡ್ಡಿ (80) ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (81) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 259 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವಾರಂಗಲ್ ತಂಡ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 91 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ವಾರಂಗಲ್ ಪರ ನಾಯಕ ಪೆರಾಲ ಅಮನ್ ರಾವ್ (46 ರನ್, 15 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಮುರುಗನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ (44 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಲ್ಗೊಂಡ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಗೌಡ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಅನಿಕೇತ್ ರೆಡ್ಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಅರ್ಫಾಜ್ ಮತ್ತು ದಿವೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
SLAM DUNK, Nishanth! 🏀— tg20official (@tg20official) June 26, 2026
Nishanth Saranu gets things going for the Knights, striking twice in two balls to peg the Warriors back significantly! 🧨#ANKvWW #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/nHr08NkGSq
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾರಂಗಲ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಹರ್ಷಿತ್ ಚೌಧರಿ (10) ಮತ್ತು ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ (0) ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ, ನಾಯಕ ಪೆರಾಲಾ ಅಮನ್ ರಾವ್ (46) ಮತ್ತು ಮುರುಗನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ (31) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರಂಗಲ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಔಟಾದರು. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಿವೇಶ್ ಭವೇಶ್ ಸೇಥ್ (22) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 9.4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಕಿರಣ್ (16) ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಾರಂಗಲ್ 10 ಓವರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
POINTS TABLE UPDATE 📊— tg20official (@tg20official) June 27, 2026
Movement in the table! The Hyderabad E Champions displace the Ranga Reddy Risers from pole position with two wins in two games.
The competition is fierce with three other sides behind only on run rate.
How will the table change over the weekend? 👇… pic.twitter.com/YPPKzqshbW
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾರಂಗಲ್ನ ಸೋಲು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. 13ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ನಂತರ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು 14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾರಂಗಲ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ವಾರಂಗಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್, ಮುದಾಸರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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