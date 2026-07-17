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TG20 ವಿಜೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಸನ್ಮಾನ!!

TG20 ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 10:29 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ TG20 ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಗುರುವಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ, ದಿವಿಜಾ, ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಂಬಶಿವ ರಾವ್, ಈಟಿವಿ ಎಂಡಿ ಬಾಪಿನೀಡು ಅವರು ಸಹ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಎಂ ಅವರು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ , ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಾಯಕನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಉಪನಾಯಕನಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಹುಮಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂಧಿಸಿದ ಸಿಎಂ (ETV Bharat)

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ 'ಈನಾಡು-ಈಟಿವಿ' ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಈನಾಡು-ಈಟಿವಿ' ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 'ಈನಾಡು-ಈಟಿವಿ' ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ: ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ

'ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಅರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗಚಿಬೌಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. TG20 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಟಿಜಿ20 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದರು.

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