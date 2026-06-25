TG20: ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್, ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
Published : June 25, 2026 at 10:21 AM IST
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡ ನಾಯಕ ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (46) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಗೌಡ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕರೀಂನಗರವನ್ನು 130 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಓವರ್ಗಳ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಯ್ತು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಲ್ಕೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 36 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಲ್ಗೊಂಡ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 203 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾರಂಗಲ್ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಮಯಾಂಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಿಕಿಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಖಮ್ಮಮ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ವಾಫಿ ಕಚ್ಚಿ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಯಾಂಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಮತೇಜ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ರೆಡ್ಡಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮಿಕಿಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
Warangal Warriors pick up their first poinrs! ✌️— tg20official (@tg20official) June 24, 2026
Led by a superhuman effort from Harshit Choudhary, the Warriors galloped to a thumping win that earned them their first victory in the #SreenidhiUniversityTG20! 🧨#AKAvWW #ManaCricketShuru pic.twitter.com/im76c2zSFW
ಉಳಿದಂತೆ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಿ.ವಿ. ಮಿಲಿಂದ್ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ವಾರಂಗಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ವಿಶಾಲ್ ಯಾದವ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಔಟಾದರು, ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ, ಸಾಯಿ ವೆಂಕಟ್ ಧಾತ್ರಕ್ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ವಿಪರ್ಲಾ 1 ರನ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ವೇದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮಿತಪುರಂ 5 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ವಾರಂಗಲ್ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕ್ರಾಂತಿ ಪಲ್ಲೆಪತಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮದಸ್ಸರ್ ಹುಸೇನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
203 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಚೌಧರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ವಾರಂಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಖಮ್ಮಮ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕೇತ್ ಧಾತ್ರಕ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸಿವಿ ಮಿಲಿಂದ್, ಮಹೇಶ್ ವಿಪರ್ಲಾ ಮತ್ತು ವೇದ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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