ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ - ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 27 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ 82 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
Published : July 10, 2026 at 10:44 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ - ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ -ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 27 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಸಹ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45ರನ್ಗಳ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 124 ರನ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಹ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು.
ಅಭಿರತ್ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಅಭಿರತ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇವರು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕರೀಮ್ನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನಾಯಕ ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (10) ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಕರೀಮ್ನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 21 ಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾರಾಯಣ್ ತೇಜ 9 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಚಂದನ್ ಸಾಹ್ನಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ 157 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ, ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್ 22 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ 32 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇವರಲ್ಲದೇ, ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
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