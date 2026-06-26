ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ಡು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಮಣಿಸಿದ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್!
TG20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 26, 2026 at 10:54 AM IST
ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವು TG20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ತಂಡವು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ಡು ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 164 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸೆರೆಯಾದರು. ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಯಿ ವರುಣ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೃಂಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ 19 ರನ್, ರವಿ ತೇಜ 13 ರನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಮ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತ್ವರಿತ ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮೇದಕ್ 164 ರನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿತು.
ಪಲಮುರು ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ತೇಜ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ರಾಯುಡು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಮೇದಕ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಹಾಕಿದರು. 165 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ತೇಜ 23 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಲಮುರು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೋಹಿತ್ ರಾಯುಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತೀಕ್ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 17.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಮೇಡಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ವರುಣ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಲಮುರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರವಿತೇಜ, ಘಾಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೃಂಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ರಾಯುಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಪವಾರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇದಕ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಈ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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