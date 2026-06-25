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ಟಿಜಿ20: ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

TG20 LEAGUE RANGA REDDY RAISERS ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 8:14 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಟಿಜಿ20) ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯ 8ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

TG20 LEAGUE RANGA REDDY RAISERS
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ, ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. (ETV Bharat)

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಳಿದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅರವೆಲ್ಲಿ ಅವನೀಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅರವೆಲ್ಲಿ ಅವನೀಶ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ 35 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಅವನೀಶ್ 53 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ಆದಿತ್ಯ ಜವ್ವಾಜಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯ ಜವ್ವಾಜಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ 58 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ 31 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

TG20 LEAGUE RANGA REDDY RAISERS
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಹತಿ, ಈಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್​ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದ ದೃಶ್ಯ. (ETV Bharat)

196 ರನ್ ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್ 30 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಂತರ, ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಗಣೇಶ್ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

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TAGGED:

TG20 LEAGUE
RANGA REDDY RAISERS
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ
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