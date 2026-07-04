ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸತತ ಆರನೇ ಗೆಲುವು
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಆರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 11:07 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಹೆಚ್ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಆರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕೊನೇಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 187 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ (42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 65 ರನ್) ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 28 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಗದಗು ಗಣೇಶ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಷ್ಣವ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. 12 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ, ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 38) ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜೋಡಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿತು.
ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ವರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಯಂ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ವೈಷ್ಣವ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
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