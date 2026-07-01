TG20 ಲೀಗ್: ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿಜಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಅಜೇಯ 101) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಐದನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಲ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ 15.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 174 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 101 ರನ್ ಅಭಿರತ್, ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಅವರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅಭಿರತ್ ಅವರಿಗೆ ಗದುಗು ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಗಣೇಶ್ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ (31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50) ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಗಲೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಪಿ.ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಭಿರತ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ 27ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿಜಿ20 ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.