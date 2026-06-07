TG20 ಲೀಗ್: ಇಂದು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು; ಸಿರಾಜ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಣೆ; 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್'ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ?
ಇಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಿಜಿ20 ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 1,300 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 160 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
Published : June 7, 2026 at 10:01 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (HCA) ಆರಂಭಿಸಿರುವ TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಟೂರ್ನಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಲೀಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 8 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕ ಚಾರು ಶರ್ಮಾ ಹರಾಜನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 1,300 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 160 ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಒಂದು ತಂಡವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಖರ್ಚು 54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಕಾನ್ಗಳು, ಎ+, ಎ, ಬಿ, ಸಿ1 ಮತ್ತು ಸಿ2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಹಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ., 4 ಲಕ್ಷ ರೂ., 3 ಲಕ್ಷ ರೂ., 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಾಗಿ 70 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಐಕಾನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವುದು ಖಚಿತ. ಟಿಜಿ20 ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ ಈ ತಿಂಗಳ 21ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 21 ದಿನಗಳ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್: ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉಶೋದಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್), ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ‘ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಏಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ. ಟಿಜಿ20ಯಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಣವ್ ರಂಗರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್, ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಮೇಡಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್, ಅನುರಾಗ್ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್, ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್.
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