ಟಿಜಿ20: ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್!!
ಟಿಜಿ 20ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 7:38 PM IST
ಟಿಜಿ 20ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಉಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಕರೀಂನಗರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 210 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 207 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ (65 ರನ್) ಮತ್ತು ಭವೇಶ್ ಸೇಥ್ (53 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಹರ್ಷಿತ್ ಚೌಧರಿ (31 ರನ್) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಕರೀಂನಗರ ಬೌಲರ್ ಪರ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶುಭಂ ಶರ್ಮಾ, ದಿನೇಶ್, ಹರೀಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಕರೀಂನಗರ ಆಟಗಾರ ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
Player of the Match 🏅— tg20official (@tg20official) June 28, 2026
There were no second thoughts on the winner of this award, after Tanmay Agarwal's blitzkreig with the bat in the first essay! 💥#WWvKD #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/O1OhAN0NSK
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾರಂಗಲ್ ಪರ ನಾಯಕ ಅಮನ್ ರಾವ್ (12 ರನ್) 2.6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್, ಋಷಿಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ 70 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೇವಲ 9 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 100 ದಾಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಾರಂಗಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ, ಕರೀಂನಗರ ತಂಡವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹರ್ಷಿತ್ (31) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ (1) ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ, 11.2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವೇಶ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ಗೆಲ್ಲಲು 23 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಭವೇಶ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕರೀಂನಗರ 2 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆಲು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶತಕದಾಟ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (133 ರನ್) ಸೂಪರ್ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾರಂಗಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುದಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಮಣಿ ಕಿರಣ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಕರೀಂನಗರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕರೀಂನಗರ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಂಡವು ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕರೀಂನಗರ, 1 ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್!!