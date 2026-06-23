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ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್! ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಪಲಮುರು

T20 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 4:06 PM IST

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T20 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಉಪ್ಪಲ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಬಾದ್​ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಲಮುರು ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 141 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಅಜೇಯ್​ ದೇವ್​ ಗೌಡ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TG20 2026
HYDERBAD E CHAMPIONS
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​
PALAMURU STRIKERS
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