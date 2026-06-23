ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್! ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಪಲಮುರು
T20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ vs ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ (ETV Bharat)
Published : June 23, 2026 at 4:06 PM IST
T20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಬಾದ್ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಲಮುರು ತಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 141 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಅಜೇಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.