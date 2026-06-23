TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ vs ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಫೈಟ್!!
TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 11:43 AM IST
TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೇ ಪಲಮುರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಖಮ್ಮಮ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡ ಹೇಗಾದರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡುವು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿರತ್ ಶತಕ (121) ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
Gather up, it's game time.. 🔥🔥#HyderabadEChampions #TG20 #RiseOfHyderabad #Cricket #SixerMaarSeetiMaar pic.twitter.com/Iv67VYhOd4— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 21, 2026
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಅಜಯ್ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಯ್, ಅಂಡರ್ 19 ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂಡ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗದುಗು ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ಟರ್. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಬಹುದು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೈದಾರಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದ ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಮಿಂಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಷಣ್ಮುಖ ಮುರುಗನ್, ತರುಣ್ ರಾಜನ್, ಪ್ರೇಮ್ ಚರಣ್, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್, ಗುಡೆಲ್ಲಿ ಜಸ್ವಂತ್, ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಂ ಚರಣ್ರಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
HONOURABLE. ⚡️⚡️#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/AtGIan5yJn— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 20, 2026
ಇದಲ್ಲದೇ, ತಂಡವು ಅರವಿಂದ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾಡಬಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಗರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಪಲಮುರು ಸ್ಟೈಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ತಂಡಗಳು - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್: ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ನಾಯಕ), ಅಜಯ್ ದೇವ್, ಪ್ರಣವ್, ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗಣೇಶ್ ಗದುಗು, ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀನಿಕೇತ್, ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್, ತರುಣ್, ಷಣ್ಮುಖ, ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿನವ್, ಹಿಶಾಂತ್, ದೇವ್, ಜಸ್ವಂತ್, ಪ್ರತ್ಯುಷ್, ವೈಷ್ಣವ್, ಚರಣ್.
TG20 ಪಂದ್ಯಗಳು: ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಇತರ 7 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಗ್ರ 4 ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತವು ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳು ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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