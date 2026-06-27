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TG20: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಕಣ್ಣು

TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮೇದಕ್​ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 11:01 AM IST

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TG20 League 2026: ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಶನಿವಾರ (ಇಂದು) ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಲ: ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಸಿದ್ದ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಭಿರತ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 99 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಅನ್ವಿತ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇವರೊಂದಿಗೆ, ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್, ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರನ್​ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಬೌಲರ್​ಗಳಿಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಲಮುರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೇದಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 258 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿಲಕ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಚೇಸ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ, ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

TG20 ಅಂಕಪಟ್ಟಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮೇದಕ್, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

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