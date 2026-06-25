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TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ!!

TG20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ (Hyderabad E Champions X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 10:54 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 11:00 AM IST

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TG20 League: ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ TG20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಇದೀಗ ಸತತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದುವೆರಿಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮುರು ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್​ ತಂಡ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಸಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಬಲ!

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. ಪಲುಮುರು ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರೈಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ತಂಡದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೈಸರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಗದುಗು ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರಾಧ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುವ ಆಟಗಾರ ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

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Last Updated : June 25, 2026 at 11:00 AM IST

TAGGED:

TG20 2026
HYDERABAD E CHAMPIONS
RANGA REDDY RISERS
TG20 2026 POINTS TABLE
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