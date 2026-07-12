TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ vs ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಫೈನಲ್ ಕದನ!!
TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 12, 2026 at 2:54 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಚ್ಸಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉಪ್ಪಲ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಿಂದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕರೀಮ್ನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.
Every cheer. Every sacrifice. Every victory. It all leads here.— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
We’ve earned our place. Now it’s time to earn the title.
CHAMPIONS 🏆#HyderabadEChampions #Finals #MatchDay #TG20 #anvitakhammamaces pic.twitter.com/tzu6hPaOKg
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆದ್ದು 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡವನ್ನು 56 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ -1 ರಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಇದುವರೆಗಿನ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 62.62 ಮತ್ತು 207.02 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 501 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ 52 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 32 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿರತ್ ಒಂದೇ ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರೂ, ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗದುಗು ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲಿದೆ.
A little dance before the big dance. 💙🏆#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #finals #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/05SxMThfjA— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 11, 2026
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡ - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್: ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ನಾಯಕ), ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗದುಗು ಗಣೇಶ್, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ, ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್, ಪಿ. ಅರವಿಂದ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೇವ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್, ಷಣ್ಮುಖ ಅಶ್ವಿನ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್, ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್.
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