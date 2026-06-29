ETV Bharat / sports

TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ಖಮ್ಮಮ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಟಿಜಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಮ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ಖಮ್ಮಮ್​
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ vs ಖಮ್ಮಮ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TG20 ಲೀಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಲ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಮ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್​ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸತತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್‌ರಂತಹ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಂ!

ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಮೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರೀಂನಗರ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಖಮ್ಮಂ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಸಿವಿ ಮಿಲಿಂದ್, ಹಿಮತೇಜ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಖಮ್ಮಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಖಮ್ಮಮ್ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೋಮವಾರ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲು ಪಲಮುರು ತಂಡವು ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್-ಖಮ್ಮಮ್ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಔಟ್​: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕೆನಡಾ!!

TAGGED:

TG20 HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE 2026
HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD E CHAMPIONS VS KHAMMAM
TG20 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.