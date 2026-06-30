TG20: ಸತತ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್!!
TG20ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 16ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಮ್ ವಿರುದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 10:12 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟಿಜಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡವನ್ನು 56 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 211 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 155 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ನಾಯಕ ಕೋಡಿಮೆಲಾ ಹಿಮೇಜಾ 64 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಇದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಬೌಲರ್ಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ (36 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಗದುಗು ಗಣೇಶ್ (2 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
Another step closer to where we belong. 💪🏻💪🏻#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #AnvitaKhammamAces #Hyderabad pic.twitter.com/LGeNEhNcvy— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 29, 2026
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿರತ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ (20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22) ಕೇವಲ 6.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 76 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿರತ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿರತ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 26 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗ ಸಮೇತ 59 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ, ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
Breathing fire, one wicket at a time. 🔥#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #AnvitaKhammamAces #Sriniketh pic.twitter.com/7NhhwDyUwh— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 29, 2026
ತಂಡ 93 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಷಣ್ಮುಖ್ ಅಶ್ವಿನ್ 19 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ (2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 32 ರನ್) ರನೌಟ್ ಆದರು ಮತ್ತು ತಂಡವು 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಗದುಗು ಗಣೇಶ್ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್) ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಪರ, ವೇದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾಕೇತ್ ಧಾತ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಸಹೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲು ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
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