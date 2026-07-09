TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಖಮ್ಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಪಂದ್ಯ!!
ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡ ಟಿಜಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : July 9, 2026 at 10:28 AM IST
TG20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಗುರುವಾರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ - 1ರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲಿದೆ . ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಲಿಷ್ಠ: ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ (14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ), 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್' ತಂಡವು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಗುರುವಾರದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಏಸಸ್ ತಂಡವನ್ನು 56 ರನ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
One step from the final. #HyderabadEChampions #TG20 #Cricket #SixerMaarSeetiMaar #AnvitaKhammamAces pic.twitter.com/DZ99tWnOuD— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 8, 2026
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 418 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ವಿಕಾಸ್ ಮೇಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಗಡುಗು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೇಗಿ ಅಜಯ್ ದೇವ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾದ ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಮೆಹ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಕೂಡ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿರುವ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಭಿರತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದ ಕೋಡಿಮೆಲಾ ಹಿಮತೇಜ (430 ರನ್) ಏಸಸ್ನ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಫಿ ಕಚಿ ಮತ್ತು ಮಿಕಿಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಿಲಿಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸೋತ ತಂಡವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕರೀಂನಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ರೈಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 161 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಗಿವೆ.
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