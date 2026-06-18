TG20 ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ; ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಭಾಗಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (HCA) ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ TG20 ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 1:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (HCA) ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ TG20 ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣ ಗೋಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, HCA ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಟಿಜಿ20 ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7.15 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿರಲಿದೆ.
TG20 ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!
- ಜೂನ್ 21- ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ vs ಖಮ್ಮಂ - ರಾತ್ರಿ 7.15ಕ್ಕೆ
- ಜೂನ್ 22 - ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ vs ನಲ್ಗೊಂಡ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ
- ಜೂನ್ 22 - ವಾರಂಗಲ್ vs ಮೇದಕ್ - ರಾತ್ರಿ 7.15ಕ್ಕೆ
- ಜೂನ್ 23 - ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ-ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ vs ಪಲಮುರು - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15.
- ಜೂನ್ 23 - ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ vs ಮೇದಕ್ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 24 - ಖಮ್ಮಂ vs ವಾರಂಗಲ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜೂನ್ 24 - ನಲ್ಗೊಂಡ vs ಕರೀಂನಗರ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 25 - ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜೂನ್ 25 - ಪಲಮುರು vs ಮೇದಕ್ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 26 - ನಲ್ಗೊಂಡ vs ವಾರಂಗಲ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜೂನ್ 26 - ಖಮ್ಮಂ vs ಕರೀಂನಗರ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 27 - ಮೇಡಕ್ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜೂನ್ 27 - ಪಾಲಮುರು vs ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 28 - ವಾರಂಗಲ್ vs ಕರೀಂನಗರ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜೂನ್ 29 - ಪಾಲಮುರು vs ನಲ್ಗೊಂಡ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 29 - ಖಮ್ಮಂ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜೂನ್ 30 - ಮೇದಕ್ vs ಕರೀಂನಗರ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 01 - ವಾರಂಗಲ್ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 01 - ಖಮ್ಮಂ vs ನಲ್ಗೊಂಡ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜುಲೈ 02- ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ vs ಕರೀಂನಗರ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 03 - ನಲ್ಗೊಂಡ vs ಮೇದಕ್ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 03 - ಪಾಲಮುರು vs ವಾರಂಗಲ್ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜುಲೈ 04 - ಖಮ್ಮಂ vs ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 04 - ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಕರೀಂನಗರ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜುಲೈ 05 - ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳಿಲ್ಲ
- ಜುಲೈ 06- ಮೇದಕ್ vs ಖಮ್ಮಂ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 06 - ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ನಲ್ಗೊಂಡ - ರಾತ್ರಿ 7.15
- ಜುಲೈ 07 - ಪಾಲಮುರು vs ಕರೀಂನಗರ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 07 - ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ vs ವಾರಂಗಲ್ - ಸಂಜೆ 7.15
- ಜುಲೈ 08 - ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳಿಲ್ಲ
- ಜುಲೈ 09- ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ (3ನೇ - 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15
- ಜುಲೈ 09- ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 (ಟಾಪ್-2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ)- ಸಂಜೆ 7.15
- ಜುಲೈ 10 - ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 (ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ vs ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಸೋತವರು) - ಸಂಜೆ 7.15
- ಜುಲೈ 12- ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ - ಸಂಜೆ 7.15
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