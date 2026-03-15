149 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಸ್ಟ್! ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ & ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು?
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 149 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 3:31 PM IST
ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಟೆಸ್ಟ್' ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 149 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು, ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಡಿತು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?: 149 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೇ ಮಾರ್ಚ್ 15, 1877 ರಂದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ನಂತರ ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು: ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (MCG) ಆಯೋಜಿಸಲಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವು ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಮನ್. ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ 165 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಮನ್ 239 ರನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದದ್ದು ಯಾರು?: ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅಲನ್ ಹಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಹಿಲ್ ತಾವೆಸೆದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿದೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ವಿಂಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಶಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಲ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶುಭಾರಂಭ: ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಮನ್ 165 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 196 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 104 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 154 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸೀಸ್ನ ಕೆಂಡಾಲ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 108 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 45 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ತಂಡ 25 ಜೂನ್ 1932ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 158 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 259 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 275 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 187 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲು 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಯ್ತು. 1952 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ 8ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಡಿದ್ದ 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
