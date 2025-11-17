"ಟೆಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ, RIP ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್"; ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ರೋಶ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 2:07 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 2:14 PM IST
Harbhajan Singh on Pitch: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 124 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡವು ಕೇವಲ 93 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಿಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು 15 ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 40 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಪಿಚ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RIP ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಿಕೆಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾರೋ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಚ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ."
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತುಗಳಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು? ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರಳಿದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮರ್ಥ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮಾನ್ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತವೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 124 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪವಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಫಾರಿ ಪಡೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನ.22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
