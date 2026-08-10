ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಐದು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ವಿಜೇತ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್!!
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 12:19 PM IST
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನ್ನರ್ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ, "ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿನ್ನರ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನ್ನರ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟಿಯಾಫೊ ಅವರನ್ನು 7-6 (7-4), 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಸಿನ್ನರ್ ಅವರ ಹಿನ್ನಡೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026
Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE
ಸಿನ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿನ್ನರ್, "ನನ್ನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 1000 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮರಳಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಈಗ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಔಟ್: ಸಿನ್ನರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಕೂಡ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಓಪನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಟೆನಿಸ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆದಾಗ್ಯೂ 23 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈಗ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ಗೆ ಮರಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮುಂಬರುವ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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