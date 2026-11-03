ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆಟಗಾರ ಸಾವು: ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 5:31 PM IST
Footballer Died: ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೆನೆರಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೀಸಸ್ ಡಿ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂಡೋರಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನತ್ತ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೀಸಸ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಒವೊನೊ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜೀಸಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಒವೋನೊ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಬಡಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆನೆರೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಂಡೋರಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಗಾಯದ ಸಮಯದ ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಬಳಿಕ ರೆಫರಿ ಓವೊನೊಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಡಿ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಟೆನೆರೈಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೀಸಸ್ ಡಿ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಡೆದಿದೆ ಈಗಲು ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಡಿ ಟೆನೆರೈಫ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ಲಬ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (RFEF) ಮತ್ತು ಅಂಡೋರಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒವೋನೊ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.