ಬುಮ್ರಾ, ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ 'ಕುಬ್ಜ' ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಟೆಂಬಾ ಬುವುಮಾ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಟೆಂಬಾ ಬುವುಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​, 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರ ಹೈಟ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು "ಕುಬ್ಜ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬವುಮಾ ಅವರನ್ನು 'ಬೌನಾ' (ಕುಬ್ಜ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಹೈಟ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಂಪ್ ಮೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇದು ಅವಮಾನಕರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬವುಮಾ, ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಂತ್​ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆ ಪದಗಳ ಸಾರ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನದ ಆಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಪಂತ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು" ಎಂದು ಬವುಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಚ್ ಶುಕ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಅವರ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಬವುಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, ಆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಕಾನ್ರಾಡ್​, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು​ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಕೋಚ್ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಬವುಮಾ ಹೇಳಿದರು.

25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಕೈವಶ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗುಹವಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 408 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರೂ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

