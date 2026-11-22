ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ; ಕಾರಣ ಏನು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ
Published : November 22, 2026 at 7:40 PM IST
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಬಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬವುಮಾ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡವನ್ನು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಟೆಂಬಾ ಬದಲಿಗೆ ಟೋನಿ ಡಿ ಜಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡೇನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
Aiden Markram On Captaining The Proteas! 🎥 Aiden shares his thoughts on leading #TheProteas into the second Dafabet Test against Bangladesh! 🇿🇦 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/8xWiCgwFdY— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 22, 2026
ಟೋನಿ ಡಿ ಜಾರ್ಜಿ 17 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 919 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 177 ಆಗಿದೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬವುಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ಆಗಮನವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ
ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಸೆಂಚೂರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ.
Playing XI For The Second Dafabet Test! 🚨 #TheProteas captain, Aiden Markram, announces the playing XI for tomorrow’s second Test against Bangladesh! 🇿🇦 🔁 Two changes for South Africa as Tony de Zorzi replaces the injured Temba Bavuma, while Anrich Nortje returns to the XI in place of Dane Paterson. #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 22, 2026
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ: ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ನಾ), ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಅಕರ್ಮನ್, ಜುಬೇರ್ ಹಮ್ಜಾ, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೊರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡಾ, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ಮಹ್ಫಿಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಮೊಮಿನುಲ್ ಹಕ್, ನಜ್ಮುಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಶಾಂಟೊ(ನಾ), ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯೋಯ್, ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್(ವಿ.ಕೀ), ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಬಾಡೋತ್ ಹೊಸೈನ್, ಖಲೀದ್ ಅಹ್ಮದ್, ತೈಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಜಾಕರ್ ಅಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯಿಮ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SMAT 2026: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವೇಗಿ