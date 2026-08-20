ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸಂಭ್ರಮ: ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ ಆಟಗಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿ!
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಸ್ ಪಟುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ
Published : August 20, 2026 at 9:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಫಿಡೆ ಜಂಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್' ಸೀಸನ್ 4ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ತಂಡ ಮಾದರಿಯ ಈ ಚೆಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಸ್ ಪಟುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Bengaluru.— Tech Mahindra Global Chess League (@GCLlive) June 12, 2026
The city of countless moves will now play host to the world as chess goes Beyond The Move.
Tech Mahindra Global Chess League Season 4. Starts September 3. Live from Bengaluru, India.
Which 2 players are you most excited to watch in Season 4? Comment below for a… pic.twitter.com/GPSEt6nhys
ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಮಾದರಿಯ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಎಪಿಎಲ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಬಿಜಿ ಅಲಸ್ಕನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಯಾನ್ ನೆಪೊಮ್ನಿಯಾಚಿ ಮತ್ತು ಲೆವಾನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಫೈಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2026ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಜೇತ ಜಾವೋಖಿರ್ ಸಿಂದಾರೋವ್ ಮತ್ತು ನಿಹಾಲ್ ಸರೀನ್ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ 349 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅರೆನಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2,999 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿನದ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅರೆನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾಂಜ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿರುವ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಪರಿಣಿತರ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗೌರವ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ, ಲಂಡನ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಮಖಿಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೃಹತ್ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳಿರಲಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುವ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಚೆಸ್ ಕಾದಾಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತರು ಬುಕ್ಮೈಶೋ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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