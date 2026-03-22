ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು!

ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡದ ಹಸೆರಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 1:35 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕೋಣ. ಈ ಮಹಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿವೆ. ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ರನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 146 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ 6, 2017 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈ ತಂಡ 146 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 213 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 13.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 144 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ 14, 2016 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 144 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 249 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 18.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ - 140 ರನ್‌ಗಳು

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2008 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 140 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 223 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ 83 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 138 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೇ 6, 2015 ರಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 138 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ 227 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕೇವಲ 13.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 130 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಆರ್​ಸಿಬಿಯೇ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು 130 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ 175 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ನೆರವಿನಿಂದ 263 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ 133 ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.

