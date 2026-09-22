ಜಪಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡಿದ ಭಾರತ! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ
ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 12:22 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21) ಸಾನೋದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್ ಆದರೆ, ಸಂಜು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (16 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (9 ರನ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (3), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 1 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಪರ ಚಾರ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ತಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ "ಸುಜುಕಿ ಕಪ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ತಲಾ 5 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ತಂಡ - ಭಾರತ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವಿಪ್ರಜ್ ಸುರ್ವಂಶಿ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್.
ಜಪಾನ್ ತಂಡ: ಕೆಂಡಾಲ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ಶಿರಾಯ್ ಪಾಟ್ಮೋರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಇಟೊ-ಡೇವಿಸ್, ರಿಯೊ ಸಕುರಾನೊ-ಥಾಮಸ್, ಕೊಹೆಯ್ ಕುಬೊಟಾ, ವಟಾರು ಮಿಯೌಚಿ, ಡೆಕ್ಲಾನ್ ಸುಜುಕಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಕಹಾಶಿ, ಮಕೊಟೊ ಟ್ಯಾನಿಯಾಮಾ, ಮಕೊಟೊ ತನಿಯಾಮಾಟೊ ಚಾರ್ಲಿ ಹರಾ-ಹಿಂಜೆ, ಶೋಮಾ ಸ್ಲೇಟರ್, ಜೇಕ್ ಕುಸುದಾ-ನೈರ್ನ್.
ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 41 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಂಡಾಲ್ ಕಟೋವಾಕಿ-ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಯಮಮೊಟೊ-ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಕಹಾಶಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಿನ್ ತನಿಯಾಮಾ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಹರಾ ಮತ್ತು ಹೈನ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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