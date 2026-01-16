ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
IND vs NZ T20 Series: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ತಲಾ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾನುವಾರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ತಂಡಗಳು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸೈಡ್​ ಸ್ಟ್ರೈನ್​ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ನಂತರ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸುಂದರ್ ಏಳು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಹೊರಬಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಯಾರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ (IANS)

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯಗಳು ತಂಡದ ತಲೆನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಜನವರಿ 31 ಅಂತಿಮ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್
ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ (IANS)

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

1ನೇ T20 - ಜನವರಿ 21, ನಾಗ್ಪುರ

2 ನೇ T20 - ಜನವರಿ 23, ರಾಯಪುರ

3ನೇ T20 - ಜನವರಿ 25, ಗುವಾಹಟಿ

4ನೇ T20 - ಜನವರಿ 22 , ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ

5ನೇ T20 - ಜನವರಿ 31, ತಿರುವನಂತಪುರಂ

ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

