ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 14, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 2:42 PM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್' ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು 'ಜೈ ಮಾತಾ ದಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು, ಇದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
Abhishek Sharma, on Friday paid obeisance at the Shri Vaishno Devi cave shrine, days after the team India won the ICC T20 World Cup. pic.twitter.com/FpF44MfKjo— Cricketopia (@CricketopiaCom) March 14, 2026
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು, ಕೇವಲ 7.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 98 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ತಯಾರಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 193ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 439 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
Abhishek Sharma, a Gen Z guy, follows his dharma with real devotion. He wears a kurta and puts a tilak on his forehead, which can inspire young people today.— Babumoshai (@TeraKabil) March 14, 2026
He went to Mata Vaishno Devi temple to seek blessings, showing his faith.
Gen Z should learn to follow the best dharma… pic.twitter.com/HdI3hRhZQy
ಆರ್ಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಫೈಟ್: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾ.28 ರಂದು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
