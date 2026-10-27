ಭಾರತದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್; ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 5:37 PM IST
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸತತ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 198/3 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು, 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 133 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್ ವೈಭವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹತ್ತನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಐದು ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿದೆ.
5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೊಮೇನಿಯಾ ತಂಡವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 5.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 5.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 5.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ತಂಡಗಳು
ಭಾರತ - 5 ಓವರ್ಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2026
ರೊಮೇನಿಯಾ - 5.2 ಓವರ್ಗಳು vs ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2021
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 5.3 ಓವರ್ಗಳು vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2023
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - 5.3 ಓವರ್ಗಳು vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, 2024
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - 5.5 ಓವರ್ಗಳು vs ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ನೈರೋಬಿ, 2024
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 5.5 ಓವರ್ಗಳು vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 2025
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ T20I ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ತಂಡಗಳು
118/0 ರನ್ - ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2026
116/0 - ರೊಮೇನಿಯಾ vs ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2021
113/1 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, 2024
103/1 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ನೈರೋಬಿ (RSC), 2024
102/0 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2023
100/0 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, 2025
100/0 - ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ದೆಹಲಿ, 2026
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರೊಮೇನಿಯಾ ಗಳಿಸಿದ 116 ರನ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗಳಿಸಿದ 113/1 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗಳಿಸಿದ 103/1 ಸ್ಕೋರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 100/0 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 100/0 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತು.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಡಗಳು
2.2 ಓವರ್ - ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2026
2.2 - ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ vs ವನವಾಟು, ಪೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಸ್ಬಿ, 2019
2.2 - ರೊಮೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2021
2.3 - ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಲಿ, 2023
2.4 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ದಿ ಓವಲ್, 2009
2.4 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಕ್ಲೆಂಡ್, 2019
2.4 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2023
ವೇಗದ ಚೇಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 199 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 40 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 190 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 28 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 190+ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು
42 ಎಸೆತಗಳು - ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ vs ಸೈಪ್ರಸ್, ಎಪಿಸ್ಕೋಪಿ, 2024 (ಟಾರ್ಗೆಟ್: 192 ರನ್ )
40 ಎಸೆತಗಳು - ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, 2026 (ಗುರಿ: 199)
37 - ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸಿಲ್ಹೆಟ್, (ಗುರಿ: 190)
35 - ಸೆರ್ಬಿಯಾ vs ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್, 2025 (ಗುರಿ: 200)
34 - ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ vs ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್, ಸೋಫಿಯಾ, 2025 (ಗುರಿ: 244)
ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (10) ಮೀರಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಈಗ ಭಾರತ ಪರ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (11) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
22 ಶತಕಗಳು - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
13 ಶತಕಗಳು - ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
11 ಶತಕಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
10 ಶತಕಗಳು - ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
10 ಶತಕಗಳು - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ)
ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು
5 ಶತಕಗಳು - ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
5 ಶತಕಗಳು - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
4 ಶತಕಗಳು - ಕರಣ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್
4 ಶತಕಗಳು - ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
4 ಶತಕಗಳು - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ)
4 ಶತಕಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
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