ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ; ಸರಣಿ ಕೈವಶ!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 10:03 AM IST
INDW vs ZIMW T20: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 8.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 102 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೆಲಿಸ್ ನ್ಲೋವು 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆಯೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ಚಿಪೋನ್ ಮುಗೇರಿ-ಟಿರಿಪಾನೊ ಮಾತ್ರ 34 ರನ್ (32 ಎಸೆತ, 5 ಬೌಂಡರಿ) ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
Innings Break! #TeamIndia's clinical bowling show restricts Zimbabwe to 102 🎯 Our chase begins 🔜 Scorecard ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/NIo5Wowo4H— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
ನಾಯಕಿ ಜೋಸೆಫೀನ್ ಎನ್ಕೊಮೊ ಅಜೇಯ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 103 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 220.00 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಬಿಲೊವ್ಡ್ ಬಿಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (1 ರನ್) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮಂಧನಾ ಅವರ ಅಜೇಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು 8.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 104/1 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
The Shafali Verma show in Raipur 🍿 She wins the Player of the Match award for her fiery knock 🏅 Relive ▶️ https://t.co/DG9MK5e529 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @TheShafaliVerma https://t.co/MGc4o0M2FL— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 8.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು
67 ಎಸೆತಗಳು - ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ರಾಯ್ಪುರ, 2026 (ಗುರಿ; 103 ರನ್)
65 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಹರಾರೆ, 2026 (ಗುರಿ; 107 ರನ್)
60 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಶಾರ್ಜಾ, 2024 (ಗುರಿ; 110 ರನ್)
59 - ಬ್ರೆಜಿಲ್ vs ಸ್ಪೇನ್, ಎಂಬ್ರಾಚ್, 2026 (ಗುರಿ: 143)
58 - ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ವಿನೋರ್, 2026 (ಗುರಿ: 107)
57 - ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಗ್ರೋಸ್ ಐಲೆಟ್, 2019 (ಗುರಿ: 104)
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಮಂಧಾನ, "ಇಂದು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರು.
4️⃣ in a row from Captain @mandhana_smriti 👊 Updates ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/rOvzxF4oRj— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ; ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೋಚ್ ಮನವಿ