IND vs NZ ಟೆಸ್ಟ್: ಪಂತ್ ಸೂಪರ್ ಶತಕ; ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 720/9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 1:38 PM IST
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಶತಕಗಳು, ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 720/9 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ
ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಭಾರತವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು 700+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಳು ಬಾರಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 715/6 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
- ಇನ್ನು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 660/5 (ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್) ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಈಗ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
- ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು 2016ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 759/7 (ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್) ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 726/9 (ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್) ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 33 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯು ಸ್ಟೀಫನ್ ಬೂಕ್ (1989ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 1/229) ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 6 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಡಫಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2022ರಲ್ಲಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ ಜಾಹಿದ್ ಮಹಮೂದ್ (4/235) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
- ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
- ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಐವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಲಾ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವೂ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 'SENA' ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 53 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 108 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (107) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (122 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 138 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.
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