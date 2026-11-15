ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 15, 2026 at 3:22 PM IST
IND vs NZ 5th ODI: ಭಾನುವಾರ ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 22 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಭಾರತವನ್ನು 244 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಭಾರತವನ್ನು 42.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು 48.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 187 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು, ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 11 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು.
A clinical display on the field sees India seal the ODI series 3-1 against New Zealand 👏 📝: https://t.co/iIOBCbkC4j https://t.co/LZhmAv2LEb— ICC (@ICC) November 15, 2026
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಕಿವೀಸ್
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಯಂಗ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು. 150ರ ಗಡಿ ತಲಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬಿಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು 187 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಕಿವೀಸ್ ಪರ ಡೀನ್ ಪಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 31 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಟ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಷದೀಪ್, ಸಿರಾಜ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 209 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (7) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (5) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಗಿಲ್ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಒದಗಿ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (18 ರನ್) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (22) ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (46) ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (46) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 200ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
4️⃣ Matches 9️⃣ Wickets 4️⃣.8️⃣7️⃣ Economy Rate Best bowling figures of 4️⃣/30 A truly memorable ODI series for Player of the Series Gurnoor Brar 👏🙌 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mhbGrYbxJG— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ಕಿವೀಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬ್ರೇಕ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 2019 ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತತ 11 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ಭಾರತ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
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