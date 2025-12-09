IND vs SA T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ 9 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರು
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 9, 2025 at 6:20 PM IST
ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 9) ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಟಕ್ನ ಬಾರಾಬತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಂತರ, ODI ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ
IND vs SA T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಆಟಗಾರರು
- 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
- 2 ವಿಕೆಟ್, 140 ರನ್: ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 140ರನ್ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,000ರನ್ ಮತ್ತು 100 ವಿಕೆಟ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ವೀರಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- 1 ವಿಕೆಟ್: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
- 4 ರನ್: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು 4 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಂತರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ವೇಗದ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು.
- 5 ರನ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 5 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
- 4 ರನ್: ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿ 8000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ 4 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- 47 ರನ್: ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 3500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯನಾಗಲು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ 47 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
- 59 ರನ್: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ಗಳಲ್ಲಿ 9,000 ರನ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 59 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- 246 ರನ್ಗಳು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಪುರುಷರ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 3000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಗೆ 246 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- 6 ಸಿಕ್ಸರ್: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- 163 ರನ್: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 163 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- 5 ವಿಕೆಟ್: ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 30 ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ವೇಗವಾಗಿ 50 ಟಿ20ಐ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
- 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳು: ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ಗೆ 100 ಟಿ20ಐ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ 53 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೇ ವೇಗವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
