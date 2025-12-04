2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 12:01 PM IST
Team India T20 New Jersey: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ರಾಯ್ಪುರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೆರ್ಸಿಯು 2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಲಂಬಕಾರದ ನೀಲಿ ಗೆರೆಗಳಿವೆ.
ROHIT SHARMA :: The Brand Ambassador of T20 World Cup 2026 reveals the stunning new Jersey for Team India. 🇮🇳@ImRo45 pic.twitter.com/UQJwTSZO4U— Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) December 4, 2025
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಟಿ20 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಐಸಿಸಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಲಿವೆ.
ಭಾರತ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಫೆಬ್ರವರಿ 07: ಭಾರತ vs ಅಮೆರಿಕ, ಮುಂಬೈ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ
- ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ಭಾರತ vs ನ್ಯಾಮ್, ದೆಹಲಿ ಸಂಜೆ 7:00
- ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪ್ರೇಮದಾಸ, ಕೊಲಂಬೊ, ಸಂಜೆ 7:00
- ಫೆಬ್ರವರಿ 18: ಭಾರತ vs ಎನ್ಇಡಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸಂಜೆ 7:00
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗುಂಪುಗಳು
Adidas just revealed a beautiful T20 jersey for next year. 💙#T20Jersey pic.twitter.com/dU3XefhfTM— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2025
- ಗುಂಪು ಎ: ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
- ಗುಂಪು ಬಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಓಮನ್
- ಗುಂಪು ಸಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಟಲಿ, ನೇಪಾಳ
- ಗುಂಪು ಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೆನಡಾ, ಯುಎಇ
