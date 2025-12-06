ETV Bharat / sports

ಇಂದಾದರೂ ಟಾಸ್​ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭಾರತ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೋತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸತತ ಟಾಸ್​ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 3rd ODI: ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಸ್​ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಸತತ ಟಾಸ್​ ಸೋಲು ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 20 ಟಾಸ್ ಸೋತಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 19) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಾಸ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವರು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 12 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 5 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 3 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಸ್ ಸೋತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ತಂಡವು 2011 ಮತ್ತು 2013ರ ನಡುವಿನ ಸತತ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ.

20ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ?: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್​ ಸೋತರೆ ಸತತ 21 ಬಾರಿ ಸೋಲಾದಂತಾಗಲಿದೆ.

2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೂರು ಟಿ20, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತರು. ಅದರ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೋಲು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ ಸೋತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸತತ 20 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಟಾಸ್ ಸೋಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೊಹ್ಲಿ: 7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

TAGGED:

IND VS SA 3RD ODI
TOSS
ODI CRICKET
CRICKET RECORDS
TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.