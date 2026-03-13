ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ; ಹೀಗಿರಲಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!
ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 4:04 PM IST
Team India Upcomming Matches: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8ರ ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮಾ.28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
With West Indies' limited-overs tour of India possibly extending into October, India's T20 squad could play the Asian Games in Japan at the same time the ODI team faces WI— Cricbuzz (@cricbuzz) March 12, 2026
India are the reigning gold medallists at the Asian Games #CricketTwitter https://t.co/yaKhf7Yxb0 pic.twitter.com/ZM7Os7y2KN
ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ (ಜೂನ್)
♦ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ 10, ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ
♦ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಜೂನ್ 14, ಧರ್ಮಶಾಲಾ
♦ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಜೂನ್ 17, ಲಕ್ನೋ
♦ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಜೂನ್ 20, ಚೆನ್ನೈ
ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ (ಜುಲೈ)
♦ ಜುಲೈ 1: ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ, ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್
♦ ಜುಲೈ 4: ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್
♦ ಜುಲೈ 7: ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್
♦ ಜುಲೈ 9: ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್
♦ ಜುಲೈ 11: ಐದನೇ ಟಿ20ಐ, ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್
♦ ಜುಲೈ 14: ಮೊದಲ ಏಕದಿನ, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್
♦ ಜುಲೈ 16: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ, ಕಾರ್ಡಿಫ್
♦ ಜುಲೈ 19: ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್
ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ (ಆಗಸ್ಟ್)
♦ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ (ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)
♦ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 3 ಮತ್ತು 6)
♦ 3 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 12 ಮತ್ತು 13)
ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ (ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್
♦ 3 T20I ಪಂದ್ಯಗಳು
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್)
♦ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
♦ 5 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026
ಆತಿಥ್ಯ: ಜಪಾನ್
ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್)
♦ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
♦ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
♦ 5 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ (ಡಿಸೆಂಬರ್)
♦ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
♦ 3 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳು
