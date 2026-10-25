ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾಸಾಧನೆ! ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಾಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : October 25, 2026 at 8:50 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ. ಸಧ್ಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 225 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 180 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅ.27 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (70 ರನ್) ಮತ್ತು ಬೆವೊನ್ ಜೆಕಬ್ (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಲದಿಂದ 180 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (51), ನಮನ್ ಧೀರ್ (31), ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (26) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 300ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕೇವಲ 83 ಟಿ20ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 297-6 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ (176 ಗೆಲುವುಗಳು) ಭಾರತದ ನಂತರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು
|ತಂಡ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಗೆಲುವು
|ಸೋಲು
|ಡ್ರಾ
|ರದ್ದು
|ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್
|ಭಾರತ
|300
|200
|87
|7
|10
|297-6
|ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
|304
|176
|116
|4
|8
|232
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|269
|135
|112
|10
|12
|254
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|235
|129
|101
|2
|3
|259
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|233
|128
|92
|2
|11
|304
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|229
|127
|92
|3
|7
|263
|ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
|260
|111
|133
|3
|13
|258
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|243
|105
|130
|6
|2
|260
|ಉಗಾಂಡಾ
|131
|101
|27
|0
|3
|250
|ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
|168
|99
|65
|3
|1
|278
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|222
|89
|128
|0
|5
|215
𝐀 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞, 𝐚 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲 💫 India are the first team with 200 T20I victories 🇮🇳🤩 https://t.co/LqlsQWK6Ea— ICC (@ICC) October 25, 2026
ಯಾವ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವುಗಳು?
ಭಾರತವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 21 ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಫಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 36 ಪಂದ್ಯಗ ಆಡಿದ್ದು, 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಒಂದು ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (19 ಗೆಲುವು), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (18), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (17), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (14), ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (14), ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (10), ಐರ್ಲೆಂಡ್ (8), ನಮೀಬಿಯಾ (2), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (2), ಯುಎಇ (2), ಯುಎಸ್ಎ (2) ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
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