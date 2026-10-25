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ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾಸಾಧನೆ! ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಾಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2026 at 8:50 PM IST

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ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ. ಸಧ್ಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 225 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್​ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 180 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ​ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅ.27 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ (70 ರನ್​) ಮತ್ತು ಬೆವೊನ್​ ಜೆಕಬ್ (58) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಲದಿಂದ 180 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (51), ನಮನ್​ ಧೀರ್​ (31), ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ (26) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 300ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕೇವಲ 83 ಟಿ20ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದೆ. ಇನ್ನೂ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 297-6 ರನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ (176 ಗೆಲುವುಗಳು) ಭಾರತದ ನಂತರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡಗಳು

ತಂಡಪಂದ್ಯಗಳುಗೆಲುವುಸೋಲುಡ್ರಾ ರದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್
ಭಾರತ30020087 710297-6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ304 176 11648232
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್269 135 1121012254
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ235 129 101 23259
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್233 12892 211304
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ229 127 92 37263
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್260 111 133 313258
ಶ್ರೀಲಂಕಾ243105130 62260
ಉಗಾಂಡಾ131 101 2703250
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ16899 6531278
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ222 89 12805215

ಯಾವ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವುಗಳು?
ಭಾರತವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 21 ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಫಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 36 ಪಂದ್ಯಗ ಆಡಿದ್ದು, 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಒಂದು ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (19 ಗೆಲುವು), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (18), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (17), ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (14), ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (14), ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (10), ಐರ್ಲೆಂಡ್ (8), ನಮೀಬಿಯಾ (2), ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (2), ಯುಎಇ (2), ಯುಎಸ್ಎ (2) ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

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TAGGED:

INDIA T20I RECORD
INDIA NEW ZEALAND T20 SERIES
ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ

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